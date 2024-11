Diputado gestionó ¢4.000 millones y MEP los asignó a escuela que él dirige

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges León, presentó una moción para destinar ¢4.000 millones adicionales a la reparación de centros educativos públicos en mal estado, cuando se discutía el Presupuesto Nacional del 2024, en octubre del año pasado. Los legisladores de la Comisión de Hacendarios aprobaron la propuesta al observar que estaba planteada en términos generales. Sin embargo, luego el Ministerio de Educación Pública (MEP) asignó la totalidad de estos recursos a la escuela en donde Bojorges ostenta el cargo de director, con plaza en propiedad, en El Roble de Alajuela.

El dinero entró de inmediato en las cuentas de la escuela El Roble, en enero, convirtiendo a este centro educativo en el que más recursos ha recibido del MEP en lo que va del año. La diferencia es abismal en comparación con otros centros educativos. Los ¢4.000 millones se asignaron a la construcción de un nuevo edificio.

El diputado del PUSC dirige este centro educativo desde abril del 2014, aunque actualmente goza de un permiso para ejercer su curul en la Asamblea Legislativa.

La moción presentada por Bojorges, en octubre del 2023, le quitó ¢4.000 millones a la partida destinada al pago de intereses sobre la deuda externa para trasladarlos al MEP en el rubro de “construcción, mantenimiento y adecuación de obras de infraestructura física educativa”.

En la propuesta, la cual contó con la firma de otros cinco diputados, nunca se mencionó que los ¢4.000 millones fueran para una escuela en específico; por el contrario, planteaba repartir el dinero entre las juntas de educación con mayores problemas.

Bojorges: ‘Yo no sabía’

Leslye Bojorges negó haber incidido para que ese dinero se asignara a su escuela. Dijo desconocer que ese hubiese sido el destino.

“Nunca hable de eso con nadie. Yo estoy desligado de la escuela, de la junta de educación, de los padres de familia, de los estudiantes. Entonces, no tenía conocimiento. Yo no sabía hasta ahora que usted me lo dice, me pone a pensar... La intención era reparar escuelas que tienen órdenes sanitarias en toda Costa Rica”, argumentó el socialcristiano.

Hasta abril pasado, Bojorges y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, exhibían una estrecha relación. Para ese entonces, el socialcristiano decía que él llegó al Congreso para ayudar al mandatario, quien, a su vez, lo exaltó en Casa Presidencial y lo puso como ejemplo de buen diputado.

Sin embargo, algo ocurrió en las últimas semanas y la relación que parecía armoniosa, se rompió. Ahora, el gobernante califica al congresista de irresponsable y a su bancada de “populistas” por su impulso a proyectos que, según dijo, amenazan la estabilidad fiscal.

Jonathan Acuña: Genera duda

Los diputados Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), y Gilbert Jiménez, del PLN, recordaron que Leslye Bojorges les pidió firmar la moción y ellos accedieron porque les pareció loable dar más presupuesto al MEP para reparar escuelas y colegios en mal estado.

“Él (Bojorges) nos la trajo a todos (los miembros de la comisión), y yo apoyo todas las mociones que busquen darle más recursos a la educación. Me sorprende que ese dinero haya ido a un solo centro educativo. Al menos, en mi presencia, nunca se habló de esa escuela. Genera duda que una cuantía tan alta se fuera enteramente a una sola escuela, genera duda, no sé si hubo injerencia del diputado, uno esperaría que esos recursos se distribuyeran con base en criterios técnicos”, expresó Jonathan Acuña.

“Siempre se nos dijo que era para que el MEP los distribuyera; yo no sabía que era para una escuela en específico y mucho menos que tuviera relación con don Leslye”, agregó Gilbert Jiménez.

El día que se aprobó la moción en la Comisión de Hacendarios, el 17 de octubre del 2023, la congresista Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), lamentó que “muchísimas” instituciones requirieran de esos recursos y mencionó, por ejemplo, la escuela de Progreso de Alto Comte, en la comunidad indígena del Ngäbe-Buglé, de Coto Brus.

“¿Cómo es posible que haya infraestructuras educativas en muchos lugares y, sobre todo, en territorios indígenas que nunca han sido construidas por el MEP? En este momento, hay que hacer un gran esfuerzo, definitivamente por parte de los diputados, para que les podamos ayudar”, enfatizó Méndez ese día, según consta en el acta de la sesión.

No aparecía en ‘casos destacados’

La directora de Infraestructura Educativa (DIE), del MEP, Lourdes Sáurez Barboza, confirmó que los ¢4.000 millones se asignaron íntegros a la Junta de Educación de la escuela de El Roble de Alajuela. Alegó que cuando este gobierno entró, en mayo del 2022, revisaron informes pendientes de la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República (CGR) y que uno de ellos resaltaba que se “compraron terrenos sin proyecto de construcción asociado”.

Sáurez afirmó que esa escuela aparece en un informe de la Auditoría del MEP de hace tres años y, “aunque no aparece entre los casos destacados”, se giraron los ¢4.000 millones porque “contaba con uno de los terrenos más grandes en desuso y una necesidad latente de nuevas instalaciones en la comunidad”.

“Estas justificaciones técnicas y la existencia de recurso económico necesario dieron lugar al inicio de este proyecto”, añadió la directora de la DIE.

Al final, la moción fue aprobada con ocho votos a favor y tres en contra. A favor estuvieron los diputados Jonathan Acuña, del FA; Melina Ajoy y Leslye Bojorges, del PUSC; Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); y José Joaquín Hernández, Gilbert Jiménez, Paulina Ramírez y Sonia Rojas, del PLN.

En contra votaron Ada Acuña y Pilar Cisneros, del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD), y José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR).

Moción donde consta la firma del diputado del PUSC, Leslye Bojorges. En el texto nunca se menciona que el dinero debe ser destinado a un solo centro educativo en específico. Por el contrario, se indica que los ¢4.000 millones deben ser distribuidos por el MEP. Foto: Reproducción

El mayor presupuesto del 2024

El MEP envió una tabla de Excel al diputado Jonathan Acuña en donde no solo consta el giro de esos ¢4.000 millones, sino que también que es el centro educativo que más recursos ha recibido en lo que va del año para mejoras de su infraestructura.

Entre el 1.° de enero y el 17 de setiembre, el MEP distribuyó ¢20.510 millones entre 89 escuelas y colegios de todo el país. El 19,5% de esos recursos se destinó a la escuela del socialcristiano.

La segunda Junta de Educación que más recursos recibió fue la de la Escuela Rafael Ángel Sánchez Arrieta, ubicada en Upala, con ¢1.767 millones, es decir, menos de la mitad que la escuela de El Roble.

La gran mayoría de esos 89 centros educativos, 63 para ser exactos, recibió menos de ¢100 millones. Así se puede observar en la tabla elaborada por el Departamento Gestión de Transferencia del MEP, con base en las fuentes de financiamiento 001 y 280 para infraestructura educativa, entregada al legislador del Frente Amplio, tras ganar un recurso de amparo en la Sala Constitucional.

Boleta del MEP donde consta que el diputado del PUSC, Leslye Bojorges, ostenta una plaza en propiedad, como director, en la Escuela de El Roble, en Alajuela, desde el 2014. Ese documento fue facilitado al diputado del FA, Ariel Robles. Foto: Reproducción

Dinero para nueva escuela

Los ¢4.000 millones son para que la Junta de Educación de El Roble construya una nueva escuela a unos 500 metros de la actual. Es un proyecto que data de hace una década y no se había podido ejecutar por falta de recursos. Incluso, ya tenían comprado el terreno.

La nueva edificación contará con cuatro edificios de dos plantas, con 12 aulas cada uno. El propósito es incrementar la matrícula y erradicar el hacinamiento. También, se pretende construir un gimnasio, habilitar zonas verdes para juegos –que actualmente son casi inexistentes– y equipar un nuevo comedor para los estudiantes.

“La escuela cuenta con una población de casi 1.400 personas con un fuerte nivel de hacinamiento, un comedor que no cumple las condiciones para atender la matrícula existente, y una orden sanitaria que señalaba el alto riesgo de incendio de las instalaciones actuales. Adicionalmente tenía un jardín de niños instalado en una infraestructura independiente que valoramos era necesario unificar, y la posibilidad de aprovechar la infraestructura en horario nocturno”, explicó Lourdes Sáurez, la jerarca de la DIE.