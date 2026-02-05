Esta es la formación académica de los nuevos diputados: vea la lista de profesiones y experiencia de la Asamblea Legislativa 2026-2030

Un repaso a los estudios de los nuevos diputados evidencia una Asamblea Legislativa 2026-2030 con perfiles académicos diversos, pero dominado por el Derecho.

El análisis de las profesiones y trayectorias de los 57 diputados electos revela que la próxima Asamblea Legislativa 2026-2030 estará dominada por abogados y políticos con experiencia en el sector público, aunque también se incorporarán perfiles de oficios menos tradicionales.

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) será la principal fuerza parlamentaria, con 31 curules, seguido por el Partido Liberación Nacional (PLN) con 17, el Frente Amplio (FA) con 7, y con una representación única la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Grado de escolaridad

De los 57 diputados electos, 55 cuentan con estudios universitarios, lo que evidencia un dominio de perfiles con educación superior. Solo uno posee formación técnica y otro se encuentra aun cursando la secundaria.​

Experiencia política

Un total de 43 diputados tienen experiencia política previa, lo que significa que más de tres de cada cuatro legisladores ya han ocupado algún cargo en el ámbito público o partidario.

Esa experiencia incluye una gama de responsabilidades, que van desde puestos de alta jerarquía hasta roles en gobiernos locales y estructuras partidarias.

Por ejemplo, hay personas que han desempeñado cargos de dirección y representación sectorial, como directora de Incopesa, presidente de la Unión Médica Nacional y vicepresidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. ​Inclusive, hay uno que actualmente es asesor en la Casa Presidencial.

Además, figuras de alta exposición política como un candidato presidencial, candidatos a la vicepresidencia y primera vicepresidencia, así como una exprimera dama de la República. ​​

Diversidad de profesiones

El grupo de los nuevos diputados combina perfiles tradicionales con otros menos usuales en la política nacional, y buena parte de ellos acumula dos o más profesiones u oficios. ​​

Entre las profesiones más presentes en la próxima Asamblea Legislativa destaca Derecho, que concentra casi el 37% de los diputados electos (20).

Le sigue el sector educativo, que agrupa alrededor del 21% de los legisladores, entre docentes, administradores educativos y profesores de distintas especialidades (12).

La Economía representa cerca del 7% de las diputaciones (4), mientras que la Ciencia Política y la Ingeniería Industrial aportan cada una aproximadamente un 7% del total (4 en conjunto por área).

Esta mezcla de alta escolaridad, fuerte experiencia política y diversidad profesional configura una Asamblea con un marcado perfil técnico-político, donde el Derecho, la educación y las ciencias sociales y de la administración juegan un rol central, aunque acompañados de voces provenientes de ámbitos religiosos, empresariales, comunales y sectoriales.