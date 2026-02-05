Política

Esta es la formación académica de los nuevos diputados: vea la lista de profesiones y experiencia de la Asamblea Legislativa 2026-2030

Conozca qué estudiaron los 57 diputados electos y cuáles profesiones dominarán el próximo Congreso

EscucharEscuchar
Por Hillary Benavides Meléndez
Un repaso a los estudios de los nuevos diputados evidencia una Asamblea Legislativa 2026-2030 con perfiles académicos diversos, pero dominado por el Derecho. (JORGE CASTILLO)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asamblea LegislativaCambio de gobierno
Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.