Editorial

Editorial: ‘Nunca lo haría’: la promesa con que la mandataria selló su pacto con la democracia

Laura Fernández aseguró que la ‘profunda’ reforma del Estado que pretende impulsar en su gobierno ‘no significa atentar contra la división de poderes’. De su discurso, sobresalió fuertemente ese compromiso junto con su llamado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a ‘caminar juntos’

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Por La Nación
Traspaso de poderes. Laura Fernández asumió como presidenta de la República
La presidenta Laura Fernández utilizó su primer discurso para defender una agenda de seguridad “de mano dura” y prometer resultados rápidos en infraestructura, instituciones y combate al crimen. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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