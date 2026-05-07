Política

Rodrigo Chaves veta ley sobre perfiles de ADN de condenados

Mandatario también vetó plan que buscaba fortalecer el cuidado y desarrollo infantil, así como de personas adultas mayores y con discapacidad.

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Por Sebastián Sánchez
06/05/2026, San José, Zapote, Casa Presidencial, ultima conferencia de prensa de Rodrigo Chavez como presidente de la República.
El presidente Rodrigo Chaves vetó dos nuevas iniciativas. (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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