Política

Diputados aprueban medida genética para identificar criminales en Costa Rica

El Congreso aprobó dos expedientes relativos a la recolección de ADN en Costa Rica sobre condenados y agresores sexuales. Conozca las nuevas reglas

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Iniciativas aprobadas se centran en datos genéticos de ofensores sexuales y condenados. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ADNcondenadosdelitos sexualesOIJ
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.