Política

Rodrigo Chaves veta proyecto para descongelar pensiones del Magisterio Nacional

El veto es total por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad

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Por Sebastián Sánchez
Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves vetó una iniciativa que pretendía descongelar pensiones del Magisterio Nacional. (MARVIN RECINOS/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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