Política

Defensoría celebra plan de diputados para descongelar pensiones del Magisterio Nacional

Esas pensiones han estado congeladas por más de cinco años

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Por Sebastián Sánchez
En la imagen, las manos de una adulta mayor contando monedas
Diputados aprobaron descongelar pensiones tras cinco años. (Shutterstock/Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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