El País

Proyecto avanza para reactivar aumentos en las pensiones tras cinco años sin ajustes

La Defensoría respalda iniciativa que busca actualizar pensiones congeladas y advierte riesgos económicos para adultos mayores

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Por Damián Arroyo C.
Pensión, ROP, vejez digna, jubilación, ahorros, independencia económica
Plan legislativo pretende devolver ajustes a pensionados tras años sin aumentos y alerta sobre pérdida de poder adquisitivo. (Shutterstock/Foto)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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