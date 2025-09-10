Director del OIJ celebra reversión de un veto ‘sin sentido’: ‘Los delincuentes ya no podrán dormir tranquilos’

El director del OIJ, Randall Zúñiga, consideró que el veto de Rodrigo Chaves al proyecto de allanamientos carecía de sentido. Foto:

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), celebró que los diputados revirtieran un veto del presidente Rodrigo Chaves que, en su criterio, era un “sinsentido”.

Este martes, la Asamblea Legislativa reselló, con 43 votos a favor, la ley que permitirá al OIJ hacer allanamientos las 24 horas del día sin restricción de días, incluidos los feriados. Chaves había vetado el plan el 14 de mayo y luego congeló la iniciativa durante tres meses.

“Los delincuentes ya no podrán dormir tranquilos como lo están haciendo en la actualidad”, enfatizó el director de la Policía Judicial. Hoy, solo se puede allanar entre 6 a. m. y 6 p. m. salvo en casos excepcionales. Una vez que la ley salga en La Gaceta, no habrá restricción.

“En el OIJ, nos sentimientos satifechos con esa decisión de la Asamblea Legislativa que viene a revertir la decisión que el Ejecutivo tomó en un veto que, para nosotros, era un sinsentido.

No se pueden poner cuestiones personales encima de la seguridad

Randall Zúñiga aseveró que no se puede poner cuestiones personales por encima de la seguridad de los costarricenses, por “algún tipo de animadversión que se pueda tener con alguna institución”.

“La seguridad prima sobre cualquier otro afán o cualquier otra intención y en este caso nos sentimientos bastante satisfechos. Esto nos permitirá allanar a cualquier hora”, continuó.

Chaves vetó la iniciativa después de que el OIJ efectuó allanamientos por las presuntas anomalías en la reconstrucción de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, que se efectuó en su administración.