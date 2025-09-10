Blogs

Director del OIJ celebra reversión de un veto ‘sin sentido’: ‘Los delincuentes ya no podrán dormir tranquilos’

Randall Zúñiga afirma que no se pueden poner cuestiones personales por encima de la seguridad de los costarricenses

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), celebró que los diputados revirtieran un veto del presidente Rodrigo Chaves que, en su criterio, era un “sinsentido”.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, consideró que el veto de Rodrigo Chaves al proyecto de allanamientos carecía de sentido. Foto: (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJVetoAllanamientosDiputado
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.