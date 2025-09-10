Política

Diputados rechazan veto de Rodrigo Chaves y resellan ley de allanamientos 24/7 para el OIJ

43 legisladores votaron a favor

Por Esteban Oviedo
Audiencia de Mario Zamora y Omer Badilla en Comisión de Derechos Humanos
Monserrat Ruiz, del PLN (a la derecha, en la imagen), es la autora del proyecto de allanamientos. A la izquierda, en la foto, la legisladora independiente Cynthia Córdoba. Foto: (Mayela López/Mayela López)







OIJVetoReselloAllanamientos
