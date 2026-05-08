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Lea aquí, completo, el primer discurso de Laura Fernández como presidenta

‘Tenemos, compatriotas, la madurez para reconocer lo que está bien, pero también tenemos el valor y la determinación para corregir lo que está mal. Y sí, eso implica revisar nuestra institucionalidad, implica tomar decisiones que por años se evitaron. Por supuesto que eso no significará nunca atentar contra la división de poderes. Nunca lo haría’

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Por Laura Fernández Delgado
traspaso de poderes
"Sí, soy la heredera de ese cambio y lo digo sin titubeos. Heredera de una forma de hacer política distinta", dijo la presidenta costarricense número 50 en su primer discurso, pronunciado este 8 de mayo en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Laura Fernándezpresidenta de Costa Ricaprimer dicurso de Laura Fernández

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