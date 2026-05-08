Editorial

Editorial: Laura Fernández llega al poder con la misión de unir al país

Bienvenido sea ese ‘gobierno de diálogo y concordia nacional’ que anunció la nueva presidenta la noche de su victoria electoral

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Por La Nación
Laura Fernández presentó su gabinete
Por los difíciles desafíos que afronta el país, la nueva mandataria está llamada a demostrar que es posible construir desde el respeto al adversario, sin recurrir a la agresividad o las humillaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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