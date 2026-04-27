Editorial

Editorial: El giro confesional que profundiza la deriva autoritaria de Rodrigo Chaves

En un amasijo retórico entre religión y política, el presidente expuso sin filtros una clara aspiración autocrática. Su pretensión, para nada sutil, de dominar el Poder Judicial, debe ser rechazada con firmeza

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Por La Nación
Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves, el jueves pasado, durante un discurso ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País. (Casa Presidencial/Captura de pantalla)







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