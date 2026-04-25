Política

‘Cruzó una línea peligrosa’: Miguel Guillén, secretario general del PLN, acusa al presidente Rodrigo Chaves de querer controlar el Poder Judicial

Miguel Guillén asegura que las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves demuestran intenciones de concentrar el poder

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Por Lucía Astorga
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Miguel Guillén, secretario general del PLN, aseguró que no deben ser menospreciadas las afirmaciones del presidente Rodrigo Chaves sobre tomar control del Poder Judicial. (Albert Marín)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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