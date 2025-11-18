Foros

La senda autoritaria del chavismo: dejemos ya de maquillar lo evidente

El oficialismo ha dado señales claras de querer tener control absoluto sobre los tres poderes de la República. Dejemos de usar eufemismos y denunciémoslo con claridad

EscucharEscuchar
Por Rolando Portilla Pastor
Rodrigo Cháves ante comisión legislativa.
Rodrigo Chaves acudió al Congreso el 14 de noviembre del 2025 para comparecer ante la comisión legislativa que estudia la solicitud de retiro de su inmunidad por parte del TSE. (Albert Marín/Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodri ChaveschavismoPilar CisnerosLaura Fernández

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.