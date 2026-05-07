Sucesos

Gabriel Aguilar, jefe de despacho de Rodrigo Chaves, reconoce que ministro de Transportes estuvo en incidente donde le bajaron placas del vehículo

Futuro ministro de Justicia afirmó que irrespeto a un tráfico originó la multa.

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Por Christian Montero
El ministro de Transportes, Efraim Zeledón estuvo en el sitio donde el domingo pasado el futuro ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, protagonizó un altercado con policías.
El ministro de Transportes, Efraim Zeledón estuvo en el sitio donde el domingo pasado el futuro ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, protagonizó un altercado con policías. (Foto/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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