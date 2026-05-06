Sucesos

Futuro ministro de Justicia perdió las placas del carro por presunto altercado con policías en San José, Fiscalía analiza abrir investigación

Hechos ocurrieron la noche del domingo en San José.

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Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
Gabriel Aguilar, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y ministro de Justicia designado
La noche del domingo 3 de mayo, Gabriel Aguilar, quien es jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y fue designado como ministro de Justicia por la mandataria electa, Laura Fernández, vivió un altercado con agentes de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, en el centro de San José, en el sector de la Coca Cola. (Cortesía/La Nación/Cortesía/La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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