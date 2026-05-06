Encuesta CIEP: sin el apoyo de Rodrigo Chaves, 70% de votantes de Laura Fernández habría cambiado su decisión

La encuesta del CIEP evidencia el peso político de Rodrigo Chaves en el apoyo de los votantes para el nuevo gobierno de Laura Fernández.

El respaldo del presidente Rodrigo Chaves fue determinante en la elección de la candidata oficialista Laura Fernández: un 70% de sus votantes asegura que, de no haber mediado ese apoyo, habría tomado una decisión distinta en las urnas, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles.

Meses antes de que la contienda electoral iniciara oficialmente, la gran interrogante que pesaba sobre la campaña de Fernández era si lograría transferir a sus propias tiendas el capital político del mandario, quien durante los cuatro años de su administración gozó de altos niveles de aprobación.

Al respecto, la más reciente encuesta del CIEP evidencia que, entre quienes votaron por Laura Fernández, un 75% consideró “muy importante” el respaldo del presidente Rodrigo Chaves a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para darle su apoyo en las urnas.

A este grupo se suma un 13% que lo calificó como “algo importante”, mientras que apenas un 12% afirmó que no influyó en su decisión.

El peso de esa influencia se refleja aún más cuando se toma en cuenta que el 70% de las personas que votaron por Fernández aseguró que, de no haber mediado el apoyo del presidente saliente, habría tomado una decisión distinta en las urnas.

Entre quienes afirmaron que habrían cambiado su voto, predominan las respuestas asociadas a la indecisión o al distanciamiento del proceso electoral, como votar en blanco, anular el sufragio o no saber por quién optar.

En menor medida, surgieron menciones a otras figuras políticas, entre ellas Álvaro Ramos, Fabricio Alvarado y Claudia Dobles.

Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a Laura Fernández el próximo 8 de mayo, pero se mantendrá vinculado al Poder Ejecutivo. Este martes, Laura Fernández lo nombró como jerarca los ministerios de la Presidencia y de Hacienda.

Además, el gabinete que acompañará a la mandataria al inicio de su administración está conformado, en su mayoría, por figuras afines a Chaves.

De las 39 personas escogidas por Fernández, 29 provienen del equipo de su antecesor —del cual ella también forma parte, pues actualmente se desempeña como ministra de la Presidencia—. Este grupo incluye 11 ministros y 11 jerarcas de instituciones autónomas.

La encuesta del CIEP se efectuó a 1.005 personas, mediante entrevistas por celular, entre los días 20-23 y 27-29 de abril. Tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales para arriba o para abajo.