Política

Encuesta CIEP: sin el apoyo de Rodrigo Chaves, 70% de votantes de Laura Fernández habría cambiado su decisión

La encuesta evidencia el peso político del mandatario en la campaña de Laura Fernández

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Por Lucía Astorga
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
La encuesta del CIEP evidencia el peso político de Rodrigo Chaves en el apoyo de los votantes para el nuevo gobierno de Laura Fernández. (Jose Cordero/José Cordero)







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Encuesta del CIEPLaura FernándezRodrigo ChavesElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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