Política

Encuesta del CIEP: Rodrigo Chaves cierra mandato con 64% de valoraciones positivas

Resultados del último estudio de opinión antes de que entregue la cinta presidencial a Laura Fernández

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Por Lucía Astorga
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves será ministro de la Presidencia y de Hacienda a partir del 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Rodrigo ChavesEncuesta del CIEPCierre de mandato
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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