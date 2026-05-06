Encuesta del CIEP: Rodrigo Chaves cierra mandato con 64% de valoraciones positivas

Rodrigo Chaves será ministro de la Presidencia y de Hacienda a partir del 8 de mayo.

El presidente Rodrigo Chaves finaliza su periodo de cuatro años con un apoyo del 64% y un 21% de reprobación, según datos de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicados este miércoles.

Las percepciones positivas crecieron cinco puntos porcentuales desde la última medición del CIEP, divulgada el 28 de enero pasado. Para ese momento, previo a las elecciones nacionales, el respaldo del mandatario era de un 59%.

El mandato de Chaves se caracterizó por una valoración positiva sostenida de su gestión, con niveles superiores a los registrados por sus antecesores.

¿Por qué es diferente el apoyo a Chaves?

De acuerdo con el CIEP, el respaldo popular de Chaves y su gobierno es diferente al de sus predecesores y la diferencia se origina “en su naturaleza personalista”.

“Por personalismo se entiende aquella circunstancia política en la que las organizaciones partidarias son débiles por diseño y ese vacío es llenado por un líder dominante, con fuerte respaldo popular”, añade el informe.

Aunque las valoraciones positivas registradas en el último estudio del CIEP están alejadas del 79% obtenido al inicio de su administración, continúa ubicándose en los niveles altos, especialmente para el cierre de un mandato de cuatro años.

Por ejemplo, en noviembre del 2021, a seis meses de dejar el poder, Carlos Alvarado solo tenía un 12% de apoyo y acumulaba un 72% de opiniones negativas.

En febrero del 2018, a tres meses de dejar el poder, la gestión del gobierno de Luis Guillermo Solís tenía un nivel de aprobación del 28%, mientras que sumaba un 43% de opiniones negativas.

Algo similar ocurrió con Laura Chinchilla, en enero del 2014. A cuatro meses de dejar el poder, solo un 14% de los encuestados del CIEP calificó como bueno o muy bueno su mandato, a la vez que el 64% lo valoró como malo o muy malo.

En el caso de Chaves, los criterios negativos hacia su gestión crecieron un 12% durante todo el cuatrienio, ya que empezó su gobierno con un 9% de reprobación.

Evaluación del Gobierno

Respecto a la gestión del Gobierno, las valoraciones positivas cerraron en un 60%, el porcentaje más alto en los últimos dos años, según destacó el CIEP. Los datos también reflejan un incremento de tres puntos porcentuales respecto a la medición realizada el 28 de enero pasado, cuando el respaldo era del 57%.

Las opiniones negativas disminuyeron de 26% en enero a 20% en mayo, mientras que la neutras pasaron de 17% a 20%.

Chaves entregará la banda presidencial el próximo 8 de mayo a Laura Fernández y pasará a asumir, de manera simultánea, los ministerios de Presidencia y Hacienda.

La encuesta se efectuó a 1.005 personas, mediante entrevistas por celular, entre los días 20-23 y 27-29 de abril. Tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales para arriba o para abajo.