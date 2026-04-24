Política

Rodrigo Chaves reconoce acuerdo entre Pueblo Soberano y evangélicos para asegurar curules

El presidente aludió a negociaciones entre el partido chavista y el Foro Mi País, durante una reunión con el grupo religioso, que opera como brazo político de la Alianza Evangélica

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Por Lucía Astorga
El presidente Rodrigo Chaves se refirió al acuerdo de la campaña de Laura Fernández con el Foro Mi País, para asignar candidaturas a diputados a representantes del sector evangélico.
El presidente Rodrigo Chaves se refirió al acuerdo de la campaña de Laura Fernández con el Foro Mi País, para asignar candidaturas a diputados a representantes del sector evangélico. (Diseño Canva/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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