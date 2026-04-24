Rodrigo Chaves reconoce acuerdo entre Pueblo Soberano y evangélicos para asegurar curules

El presidente Rodrigo Chaves se refirió al acuerdo de la campaña de Laura Fernández con el Foro Mi País, para asignar candidaturas a diputados a representantes del sector evangélico.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este jueves la existencia de acuerdos políticos entre el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el grupo evangélico Foro Mi País, para garantizar representación de ese sector religioso en la fracción legislativa de la agrupación de gobierno.

Durante un discurso de despedida ante el Foro Mi País, brazo político de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, el mandatario destacó la presencia de personas de orientación evangélica entre los 31 diputados electos del chavismo y aludió a negociaciones previas para asegurar espacios en el Congreso.

Rodrigo Chaves promete "recuperar" el Poder Judicial

“Me encanta ver una cosa que no es nada menor, que es que hay una representación en la Asamblea Legislativa de diputados electos de orientación, creencia, evangélica, que no fue por diseño. Por diseño, entiendo, que se acordó, quienes hayan negociado (vuelve a ver hacia arriba), cinco diputados y de un momento a otro, el señor comenzó a amasar gente que ni siquiera sabíamos”, declaró.

El gobernante incluso planteó si esta será “la fracción de diputados evangélicos más grande que ha habido en la historia de la patria”, y añadió: “Algo está pasando, no ha terminado”.

El folleto elaborado por el Foro Mi País destacaba la asignación de 24 candidaturas para diputados como uno de los compromisos de Laura Fernández con el grupo evangélico. (JOHN DURAN/John Durán)

En el encuentro también estuvo presente la futura mandataria, Laura Fernández, y parte de los diputados electos del PPSO.

Pese a lo indicado en el folleto y a que, durante una entrevista radiofónica, la misma Fernández asintió con la cabeza cuando el pastor Reynaldo Salazar, del Foro Mi País, aseguró que el PPSO puso 24 evangélicos como candidatos a diputados, la mandataria electa ha negado el ofrecimiento de cargos públicos como parte del acuerdo.

Acuerdos previos con el Foro

Chaves, quien se describió como “la persona que inició esto”, aseguró que cumplió compromisos asumidos con ese grupo: “Empeñé mi palabra de buena fe e hice lo posible por cumplirles”.

Además, afirmó que el próximo gobierno dará continuidad a esa línea: “Hará muchísimo más para traernos valores judeocristianos”.

Según un volante divulgado en enero y revelado por La Nación, el acuerdo con PPSO, de cara a las elecciones nacionales de 2026, contemplaba la asignación de 24 candidaturas a diputado para representantes de este grupo, así como la apertura para proponer nombres en cargos como la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el servicio exterior.

El documento también señalaba que Rodrigo Chaves había aceptado propuestas del Foro en nombramientos del Poder Ejecutivo. Específicamente, hizo referencia a la designación de Ana Katharina Müller, como ministra de Educación, cargo que ejerció entre mayo de 2022 y enero de 2025. La exjerarca es una de las 31 diputadas electas del PPSO.

El caso de Müller fue presentado por el grupo evangélico como parte de los compromisos asumidos por Chaves el 25 de marzo de 2022, cuando aún era candidato presidencial, los cuales —según el propio documento— se habrían cumplido “al 100%”.

El volante fue distribuido entre pastores evangélicos en una reunión con Francisco Gamboa, entonces candidato a la vicepresidencia y jefe de campaña de Laura Fernández. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó suspender su circulación.

Dicho material fue distribuido entre pastores evangélicos en un encuentro con Francisco Gamboa, entonces candidato a la vicepresidencia y jefe de campaña de Laura Fernández. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó suspender su circulación.

Discurso con señales políticas

En su intervención, Chaves también expresó su satisfacción de entregar el poder a Fernández, a quien describió como “la mujer que ustedes aplaudieron de pie”, y deslizó comentarios sobre el proceso electoral.

“Doña Laura, yo no puedo decir que yo ayudé en su selección o en su campaña, obviamente no lo puedo decir, ni lo voy a decir. Pero, yo le pedí a Dios que me iluminara, para ver por quién debía pedir yo que el pueblo de Costa Rica eligiese como presidente de la República, y me iluminó”, dijo entre risas.

El mandatario también hizo referencia al eventual escenario electoral que habría enfrentado si el Frente Amplio (FA) hubiese ganado el Poder Ejecutivo. Aseguró que incluso llegó a imaginar qué habría significado entregar el poder a esa agrupación.

“Yo no quiero ser mezquino, pero no sé qué hubiese sentido mi corazón de tener —porque lo hubiera hecho— de irle a entregar el poder a un candidato del Frente Amplio. Lo pensé, me lo imaginé”, expresó.

En esa línea, instó a comparar a la hoy presidenta electa, Laura Fernández, con el candidato frenteamplista, el diputado Ariel Robles.

Otros mensajes: Poder Judicial en la mira

El presidente también reiteró su intención de avanzar en sus esfuerzos por tomar el control del Poder Judicial, al que calificó como un poder aún “pendiente de recuperar”.

“Nos falta el Poder Judicial (…) juro que daré el esfuerzo que pueda (…) para también recuperar ese poder de la República”, afirmó.

Chaves defendió además decisiones de su administración alineadas con posturas conservadoras, como la eliminación de guías de educación sexual y la ruptura del acuerdo de cooperación en educaciones con Cuba, las cuales —dijo— no fueron difíciles de tomar.