TSE ordenó a pastores detener distribución de folleto que llama a evangélicos a votar por Pueblo Soberano

Los pastores distribuirían este folleto, con el logo de Pueblo Soberano, entre los feligreses. Foto:

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó a los pastores del grupo político religioso, Foro Mi País, detener la distribución de un folleto que llama a feligreses de iglesias evangélicas a votar por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), de la candidata Laura Fernández.

El jueves 15 de enero, Reynaldo Salazar, dirigente del Foro, se reunió con pastores y con el equipo de campaña de Fernández en el Templo Bíblico, en Tibás. Allí, dio instrucciones para que los líderes religiosos distribuyeran miles de folletos entre los fieles en los días de culto, antes de las elecciones del 1.° de febrero.

No obstante, luego de que trascendiera la noticia, entraron dos recursos de amparo electoral y, con motivo de ello, el TSE emitió una medida cautelar el viernes 16 de enero.

Los ciudadanos Marco Antonio Morales Albertazzi y Mauricio Ordóñez Chacón presentaron los amparos, molestos por el aparente uso de razones o símbolos religiosos para pedir votos.

El artículo 28 de la Constitución Política establece: “No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

El TSE precisó que la medida cautelar incluye "detener la difusión del folleto denominado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido Pueblo Soberano?”.

Añadió que orden debe ser acatada por Reynaldo Salazar y Francisco Gamboa Soto, jefe de campaña de Laura Fernández, así como por la Federación Alianza Evangélica Costarricense, la Asociación Templo Bíblico Internacional y por el Foro Mi País.

La medida cautelar también se extiende a la candidata Laura Fernández y a Fabricio Alvarado, de Nueva República, a quienes se ordenó abstenerse de llamar a votar con base en motivos religiosos.

El folleto en cuestión hace un resumen de los compromisos que el gobierno de Rodrigo Chaves le cumplió a los pastores del Foro Mi País en la presente administración, así como los acuerdos que Laura Fernández alcanzó con el grupo.

La candidata les otorgó candidaturas a diputado, así como la posibilidad de sugerir nombres para puestos en ministerios y embajadas, así como salas de la Corte Suprema de Justicia.

En la reunión en el Templo Bíblico, Reynaldo Salazar les dio la siguiente instrucción a los pastores en relación con el folleto:

“Si usted decide apoyarnos, ¿qué tiene que hacer? Mire, tenemos miles de estos folletos y lo que queremos es que usted decida si quiere apoyar. Si usted quiere apoyarnos, ¿qué es lo que va a hacer?

“Al finalizar esta reunión, usted pasa a las mesas de allá, recoge la cantidad de folletos que quiere llevarse y, para que usted no haga nada desde el altar ni en el culto, y que usted como pastor no se exponga, la estrategia que le estamos pidiendo es: vea, busque un líder, por eso les pedimos hoy que vinieran con líderes, busque unos líderes de su iglesia, uno, dos, tres, cuatro, lo que sea... Cuando termine el culto, el próximo domingo, solo dos domingos quedan para las elecciones; cuando termine el culto, díganle a su gente que, en la parte de afuera del edificio, agarren este material y se lo den a los hermanos”.