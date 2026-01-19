Política

TSE ordenó a pastores detener distribución de folleto que llama a evangélicos a votar por Pueblo Soberano

Pastores habían dado instrucciones a líderes religiosos para entregar miles de folletos después de los cultos, en los domingos previos a las elecciones

Por Esteban Oviedo
La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
Los pastores distribuirían este folleto, con el logo de Pueblo Soberano, entre los feligreses. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)







