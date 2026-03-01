Revista Dominical

Pilar Cisneros: ‘El liderazgo de Laura Fernández será muy diferente al de Rodrigo Chaves’

La diputada y vocera del chavismo prevé una conducción del Gobierno menos confrontativa más orientada a acuerdos políticos

Por Lucía Astorga
Diputada Pilar Cisneros
La Nación se sentó con Pilar Cisneros durante 45 minutos para conversar sobre su balance como diputada, su ruptura con la prensa tradicional, las diferencias de liderazgo entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández y el rumbo que, a su juicio, tomará el oficialismo en el próximo periodo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Pilar CisnerosRodrigo ChavesChavismo
Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

