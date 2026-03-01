Pilar Cisneros: ‘El liderazgo de Laura Fernández será muy diferente al de Rodrigo Chaves’

La Nación se sentó con Pilar Cisneros durante 45 minutos para conversar sobre su balance como diputada, su ruptura con la prensa tradicional, las diferencias de liderazgo entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández y el rumbo que, a su juicio, tomará el oficialismo en el próximo periodo.

Por décadas, la imagen de Pilar Cisneros quedó grabada en el imaginario de generaciones como una periodista férrea frente al poder político y con una imagen inseparable de Teletica, gracias a su carrera televisiva. Sin embargo, su repentina incursión en la política, como una de las principales arquitectas del chavismo y aliada clave del presidente Rodrigo Chaves, marcó un quiebre con esos simbolismos.

Como diputada oficialista y vocera del Gobierno, adoptó el término despectivo de “prensa canalla” para referirse a La Nación, Teletica y CRHoy, medios con los que en algún momento de su carrera tuvo vinculación. El concepto fue acuñado por Juan Diego Castro, abogado y exministro de Seguridad, quien hoy forma parte del grupo de expertos convocado por la presidenta electa Laura Fernández para redactar las propuestas de reforma legales que impulsará el gobierno entrante.

Pilar Cisneros afirma que liderazgo de Laura Fernández será muy diferente al de Rodrigo Chaves

-¿Cuál es el balance que hace usted de estos cuatro años de su experiencia como diputada? Después de haber visto el sistema desde afuera, ¿se arrepiente el haber tomado la decisión de pasar a este otro lado?

-No, no me arrepiento, pero sí le digo que es un trabajo difícil, desgastante, en un ambiente sumamente tóxico. Entonces, eso lo hace doblemente difícil, doblemente retador y creo que, además, es un trabajo muy incomprendido, porque generalmente a uno lo miden por cuántos proyectos de ley presentó.

“Entonces, usted es un inútil como diputada porque solo presentó 10 en todo su periodo, ¿no? Yo considero que no es cantidad, es calidad, lo primero. Y lo segundo, los diputados tenemos otro montón de funciones que no es solo presentar proyectos de ley o reformar proyectos de ley.

“Hacer control político es una parte muy importante, impedir que pasen proyectos que uno considera perjudiciales es otra parte muy importante, apoyar proyectos de ley de bancadas rivales, pero que son importantes para el país. Entonces, hay un montón de funciones que la gente no ve, no valora y no toma en cuenta, digamos, pero yo sí creo que es un trabajo bastante, bastante difícil”.

Pilar Cisneros ha sido la jefa de la fracción oficialista durante los cuatro años del actual periodo constitucional (2022-2026). (Asamblea Legislativa /La Nación)

-Usted ha sido un referente del periodismo, pero también llama la atención que haya adoptado un término que otra persona utilizó para atacar a la prensa, y es el de “prensa canalla”. ¿Qué es para usted la prensa canalla?

-La prensa canalla es la prensa que no equilibra. La prensa canalla es la prensa que no busca equidad, que no busca el balance en la información, que sesga totalmente la información hacia un lado, sea el que sea, y que no procura ese centro. Y yo sí admito y recontraadmito que la prensa canalla en este país existe y le pongo nombre y apellido: La Nación, Canal 7 y CRHoy.

-¿Por qué La Nación es prensa canalla?

-Le pongo un ejemplo, nada más, solo un ejemplo. Se supone que ustedes son como el top de la prensa, ¿verdad?, en periodismo escrito. ¿Cuántas veces han entrevistado al presidente Chaves? Nunca. ¿A usted le parece que eso va a ser...? Y no porque sea el presidente Chaves, puede ser el presidente López, Robles o lo que usted quiera, es el presidente de la República.

-¿Solo por eso somos prensa canalla?

-No. Por ejemplo, ¿quién es la cabeza visible o quién es la jefa del oficialismo durante 4 años? Esta. ¿Cuántas veces me han entrevistado? Creo que es la primera.

-La primera entrevista, pero siempre hemos acudido a usted cuando hay algún tipo de información. El fairness se lo hemos solicitado, siempre.

-Muy rara vez. Ahora, igual, no cubren las conferencias de prensa, no cubren las giras, no cubren, no me acuerdo, ya sé que Canal 7 no, no me acuerdo si ustedes cubrieron, por ejemplo, la primera llegada de Bukele a Costa Rica, no lo sé. Pero dey, son cosas que ustedes no pueden ignorar. Punto.

-¿Usted considera que todos los gobiernos en los que usted fue periodista hubiesen considerado que usted no era prensa canalla también?

-Le aseguro que si yo trabajara en cualquiera de esos medios en aquella época, hubiéramos cubierto eso. Punto. Sea quien sea el periodista, digo, el presidente. O sea, esto no es una cuestión de si es Rodrigo o no es Rodrigo Chaves. Es el presidente de la República y el presidente de la República merece una atención especial. ¿Por qué? Porque es la cabeza visible del país entero. Para sus errores y para sus aciertos. Totalmente de acuerdo con usted, para sus errores y para sus aciertos. Pero lo que usted no puede hacer es ignorar. Eso es lo que usted no puede hacer y eso es lo que hace la prensa canalla. Punto.

-Yo pensaría que la prensa canalla es la que inventa,

-A veces.

-La que fabrica hechos.

-A veces también lo hace. Sí.

-Pero lo que usted está diciendo, más bien, tiene que ver con la figura de don Rodrigo.

-A ver, si usted agarra toda la cobertura de La Nación, por ejemplo, de la campaña política y me dice cuántas notas sacaron de Frente Amplio, de Liberación Nacional, de todo el resto y cuántas notas sacaron de, digamos, de Pueblo Soberano y de Laura, le garantizo que casi que el 100% de las notas de Laura y de Pueblo Soberano fueron negativas. En cambio, todas las demás fueron positivas.

-¿Qué es positivo y qué es negativo para usted?

-Cosas que son negativas, por ejemplo, los cuestionamientos. Yo no vi el montón de cuestionamientos que ustedes hicieron para el Partido Pueblo Soberano con el Partido Liberación Nacional, con el Frente Amplio. No lo vi. ¿Por qué no lo hicieron? Simple y sencillamente no lo publicaron.

-¿Cuáles cuestionamientos?

Por ejemplo, lo de la campaña política, el financiamiento de la campaña política es uno de los casos. Cero. Así de fácil.

-Las mismas informaciones se han dado para los partidos.

-No, vamos a hacer un análisis sobre eso. Absolutamente, absolutamente cierto que si hacemos un análisis cuantificable, yo tengo la razón y usted no tiene la razón, pero vamos a hacerlo.

-Usted “cuestiona los cuestionamientos”. Eso es lo que me sorprende de su posición. ¿Lo que usted quiere es que se le dé un trato más suave al oficialismo?

-En modo alguno. Un trato equitativo, se lo dije desde el principio de esta entrevista, equidad.

-Usted sabe que cuando el oficialismo está en poder es más el escrutinio el que sufre que las demás fuerzas políticas.

-Ajá.

-Hay más poder, hay más condiciones, hay más fondos, hay más peligros, eso es normal.

-Ajá. A ver, que yo sepa, Pueblo Soberano era su primera incursión en la política.

-Es o no es el proyecto de la continuidad.

-Ajá. Obviamente, sí.

-Es el oficialismo.

-Sí.

-Entonces...

-Entonces, sí, trátelo con equidad. O sea, si va a analizar si hubo cuestionamientos con respecto a ciertas personas que colaboraron en la campaña, hágalo con todos o no lo haga con ninguno. Pero no prenda el foco solamente en uno y se ciñe y dale y dale y dale y dale y el resto los deja pasar como si nada. Le pasan los elefantes blancos por encima y nadie se da cuenta. No, no, no, no. A mí no me va a convencer de eso. Olvídese.

Cisneros no sustentó el uso del término “prensa canalla” en la difusión de mentiras o hechos fabricados, sino en lo que considera una falta de equilibrio informativo, como la ausencia de entrevistas al presidente Rodrigo Chaves y a su figura. (Alonso Tenorio/Atenorio)

-¿Usted podría decirle a la cámara y a los costarricenses que hoy Costa Rica es más segura que hace 4 años?

-A ver, la inseguridad es un proceso. La inseguridad no nace de la noche a la mañana. Cuando viene Caro Quintero al país y se pierde la famosa libreta, donde estaban todos los contactos de Caro Quintero, ¿a quién se le pierde la libreta?

“Es que no se le pierde a un policía, no, se le pierde a Fernando Cruz, magistrado de la Sala. ¿Usted cree que eso es casualidad?”.

-¿Es Costa Rica más segura que hace 4 años?

-No creo que sea más insegura, francamente se lo digo.

-¿Usted se siente segura en Costa Rica?

-Absolutamente, yo ando sola. ¿Tú crees que yo tengo chofer? Yo ando manejando mi carro y manejo mi carro a todos lados y me voy de gira a todos lados manejando yo sola. ¿Y me siento insegura? No, vieran que no me siento insegura para nada. No.

“Entonces, no creo que haya empeorado, se lo digo, creo que va a mejorar mucho. ¿Cuándo? Cuando tengamos los escáneres operativos, cuando tengamos el C5 que gobierno tras gobierno hablaron paja de que lo iban a hacer, ¿cuál es el gobierno que lo está haciendo? Este. ¿Cuál es el gobierno que lo está construyendo? Este. ¿Cuál es el gobierno que ya consiguió los $10 millones de dólares para equiparlo? Este.

“¿Cuál es el gobierno que realmente puso los escáneres y que otra vez se tuvo que saltar a la señora contralora, presidente de la República, para poder poner los escáneres? Este. Entonces, ¿qué es la paja que hablan? ¿Hace cuánto tiempo que Liberación Nacional viene prometiendo los escáneres? Regalados por los chinos, regalados, ni siquiera los tuvieron que comprar. ¿Y los pusieron? No, señora. ¿Y por qué no los pusieron? ¿Qué hay detrás de no querer ponerlos? Ah, bueno, este fue el gobierno que dijo: “Sí, ¿sabe qué? Yo los voy a poner.”

La vocera oficialista rechazó que Costa Rica sea más insegura que hace cuatro años, pese al incremento en las cifras anuales de homicidios y los reiterados hechos de violencia se registra el país diariamente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

-¿Cómo usted espera que sea el liderazgo de Laura Fernández?

-Mire, yo creo que va a ser un liderazgo muy diferente al de don Rodrigo Chaves. Sinceramente se lo digo, tiene una enorme vocación de diálogo, de consenso, de buscar acuerdos. Obviamente, la forma también va a ser totalmente diferente y tal vez para la clase política eso les hace más, a ver, más click a la hora de avanzar.

“Sin embargo, tampoco va a necesitar mucho eso, porque teniendo 31 diputados podemos hacer cualquier cantidad de cosas que no necesitan más que mayoría simple, que son 29. Así que tiene un buen margen ahí. La mayoría de los proyectos están maduros. Entonces, lo que hay que hacer ahora es agarrar y recoger la cosecha, ¿verdad? Recoger la cosecha de Ciudad Gobierno, recoger la cosecha de la Ruta uno.

“Yo creo que este país va a ver una explosión de obra pública como nunca antes se ha visto en el país”.

-Con esos 31 diputados, ¿debe cerrarse la fracción de Pueblo Soberano a no conversar, a no dialogar, a no negociar?

-No creo. ¿Por qué?

-Le consulto.

-No, no, no, no, no. A ver, desde mi punto de vista debería negociar, debería conversar, debería llegar a algunos acuerdos importantes.

“Creo que inclusive la oposición va a estar de acuerdo en cambiar ciertas cosas para los cuales se requieren 38 votos, entre otras cosas, por ejemplo, para todos los préstamos de apoyo presupuestario, la segunda votación tiene que ser con 38 votos. Y yo francamente veo a Laura Fernández, a Nogui (Acosta), que va a ser el jefe de fracción, negociando con las otras fracciones para lograr esos cambios que se necesitan”.

“Yo no veo por qué va a ser una cerrazón nosotros contra ustedes. No lo veo. Sí, no creo”.

La figura de Pilar Cisneros en la campaña de Laura Fernández fue fundamental para marcar un hilo de continuidad y legitimar al Partido Pueblo Soberano como el representante del proyecto político de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

-Usted menciona las cualidades de doña Laura Fernández, incluso de don Nogui, que también está muy acostumbrado al tema de la negociación con la Asamblea Legislativa, pero se habla de la continuidad de don Rodrigo Chaves en el puesto del ministro de la Presidencia. ¿Usted considera que esa dinámica sería también favorable o no sería más propicio que don Rodrigo no esté en ese escenario?

-Pero es que ya ahora don Rodrigo tendría un papel totalmente diferente, es totalmente diferente ser presidente de la República a ser ministro de la Presidencia. Un ministro de la Presidencia que tiene que darle resultados a la presidente. A ver, hay que hacer tal asociación, cómo la logramos. No se olvide que Rodrigo Chaves, que durante 30 y pico de años en el Banco Mundial, su labor era básicamente negociar. Desde el cierre de las minas de carbón en Rumanía, donde se enfrentaban a una huelga monumental de todos los mineros y don Rodrigo Chaves logró que no pasara nada. ¿A punta de qué? De negociar.

“Entonces, yo creo que ese cambio, digamos, esa dureza tal como don Rodrigo, digamos, a veces enfrenta las cosas, también era necesario. Porque a este país había que despertarlo de la modorra.

“Había que agarrar y sacudirlo y decirle: “Vea lo que está pasando y vea lo que podemos tener.” Y para lograr eso yo sí creo que había que ser sumamente directo. Las críticas al Poder Judicial, para mí, no son en modo alguno ataques, son eso, críticas. Las críticas al Tribunal Supremo de Elecciones son eso, críticas, no ataques".

—¿Cómo le gustaría que la recuerden los costarricenses? ¿Como la Pilar Cisneros política o la Pilar Cisneros periodista?

—Es que yo creo que son indivisibles, porque definitivamente yo sí… ¿Qué fue lo que motivó mi decisión de dar un paso al frente en la política? Demostrar lo que yo toda la vida he creído: que la clase política de este país ha sido muy injusta con Costa Rica.

“Yo dije: “Caramba, aquí hay una oportunidad con una persona como Rodrigo Chaves, con la experiencia que tiene y todo, de demostrar lo que Costa Rica puede ser.” Y yo espero que en este siguiente periodo presidencial de Laura Fernández se pueda llegar a demostrar y que el costarricense vea para atrás y diga: ‘¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que hicimos?¿Cómo nos adormecieron durante 40 años y ahora nos estamos despertando?’

“Entonces, yo creo que soy indivisible, es decir, no puedo cortar con un cuchillo y decir: “Okay, Pilar Cisneros periodista está acá y Pilar Cisneros política está acá.” Que sigo siendo comunicadora, eso no tengo ninguna duda, hasta el día que me muera lo seré. Lo tengo aquí en las venas y es lo que me encanta, es lo que me ilusiona.

“Cuando a mí me dicen: ‘Doña Pilar, ¿usted nos ayudaría con una nota para la cadena?’, hasta la sonrisa la tengo aquí, aquí. O me encanta, por ejemplo, trabajar en algún discurso de Rodrigo Chaves, me encanta. ¿Qué quiere que le diga? Eso es lo mío, eso es lo que me gusta. Y yo creo que ahora voy a poder enfocarme más también en ayudar en esa área de la comunicación, que es lo mío".