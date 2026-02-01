Así respondió Pilar Cisneros ante las burlas de Presidente Rodrigo Chaves a los simpatizantes de otros partidos

El Presidente Rodrigo Chaves, respondió con gestos y burlas a las personas que gritaron consignas contra su gestión, tras ejercer el voto.

La diputada del gobierno, Pilar Cisneros, respondió a los medios de comunicación que le consultaron sobre las burlas y los gestos que realizó el Presidente Rodrigo Chaves, tras ejercer su voto en el Liceo Napoleón Quesada de Guadalupe.

Los simpatizantes gritaron consignas contra Chaves, por lo que él les lanzó besos e hizo ademanes con sus manos, mientras se reía de las personas que no eran afines a su partido.

Al consultarle a Pilar Cisneros sobre las acciones del Presidente Chaves, ella dio su opinión defendiendo las acciones del mandatario.

“Es una reacción totalmente natural ante la falta de respeto. Cuando él levanta la mano (al cielo) lo que quiere decir que Dios decida. ¿A quién ofende con eso?“, afirmó Cisneros. ”Ofensivo es todo lo que le dijeron ahí“.

¿Pero lo que hizo el Presidente es ofensivo?, insiste la periodista.

“Lo veo lo más normal, no son ofensas. ¿A usted le ofenden los gestos de presidente?“, preguntó la diputada.

Ante la respuesta afirmativa de la periodista, Cisneros dijo: “Pues tiene la piel muy delgadita. Póngase una más gruesa”, posteriormente la legisladora se marchó del lugar.