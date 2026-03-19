Editorial

Editorial: Nadia Peraza: el mensaje detrás del horror

Aunque la brutalidad de este caso es inusual, resulta una manifestación extrema de una violencia que sufren cotidianamente muchas mujeres. No nos engañemos: Costa Rica conoce la ruta. Lo que falta es la voluntad política de usar los recursos públicos como se debe, con criterios técnicos, transparencia e indicadores de cumplimiento

EscucharEscuchar
Por La Nación
Nadia Peraza
Nadia Peraza tenía 21 años, una hija de dos años y una amplia historia de violencia conocida por quienes la rodeaban.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialNadia Perazafemicidiosviolencia contra la mujer
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.