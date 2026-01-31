Editorial

Editorial: El año 2025 y su trágico récord de mujeres asesinadas

De los 873 asesinatos registrados en 2025, 85 correspondieron a mujeres, cifra que estableció un nuevo récord en el país. Al menos 34 perecieron por violencia doméstica; otras 51 se vincularon con el crimen organizado y terminaron pagándolo con su vida, muchas de ellas, tras largos años de pobreza y privaciones

Por La Nación
