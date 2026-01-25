2025 dejó récord de mujeres asesinadas, impulsado por femicidios y crimen organizado

El 2025 pasó a la historia como el año más violento para las mujeres en Costa Rica.

Así lo revelan las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que muestran que 85 de las 873 víctimas de homicidios del año anterior fueron mujeres, un aumento de seis casos con respecto al 2024, el segundo peor año.

De esos 85 crímenes, el OIJ catalogó 34 como casos de violencia doméstica, mientras que el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial registró 36 femicidios al 8 de diciembre.

Aunque no trascendieron las causa exactas de los otros homicidios, el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, reconoció que sí ha habido un incremento de la participación de mujeres en el crimen organizado.

“Este fenómeno puede tener relación con un trasfondo social mucho más amplio, debido a situaciones de vulnerabilidad, falta de oportunidades de desarrollo, exclusión social, laboral y demás de estas víctimas. Por lo que estos grupos buscan solución integrándose a actividades criminales”, explicó Muñoz ante consulta de La Nación.

El subdirector expuso que los grupos narcotraficantes se nutren de personas en condiciones vulnerables, lo que ha vuelto más atractivo para ellos el reclutamiento de mujeres en condición de pobreza y menores de edad con pocas oportunidades para que, al igual que los hombres en la base de la pirámide, realicen las labores más peligrosas y a bajo costo, como transporte y venta de droga en los barrios.

Con este criterio coinciden las investigaciones del Estado de la Nación, entidad que el año anterior divulgó entrevistas realizadas a privadas de libertad que cumplían penas por delitos relacionados con drogas.

“Hay un Dios que sabe que yo fui a buscar trabajo. Nunca me dieron oportunidad de aprender (...). Tengo hijos, necesito darles de comer. Necesito que me ayuden. Nadie me quiere ayudar”, afirmó una de las 16 entrevistadas.

Leonardo Merino, investigador del Estado de la Nación, explicó que otras características comunes encontradas entre estas mujeres son embarazos adolescentes y que crecieron en un entorno de violencia, por parte de su comunidad, familiares o su propia pareja.

Esto lleva a las mujeres a enfrentar un reto particular con respecto a los hombres, y es que se les encarga también el cuido de sus hijos mientras recurren a actividades criminales para poder subsistir.

“¿Cuáles son las principales conclusiones que uno podría sacar? Primero, que está claro que en su gran mayoría el mercado ilícito lo que capta son mujeres que están en situaciones históricas de marginación y en eso se parece un poco a los roles de género que hay en otros temas", indicó Merino.

Agregó que las bandas narco aprovechan que las mujeres generan menos sospechas ante la policía, pues por su género es menos esperable que estén involucradas en actos delictivos, además de que son menos violentas que los hombres y, por lo tanto, pasan más desapercibidas ante la persecución de las autoridades.

Algunas víctimas en puestos de mando

A pesar de esto, no en todos los casos las mujeres ocupan cargos de bajo nivel, y pueden llegar a percibir grandes ganancias gracias a la actividad criminal.

Según investigaciones preliminares, ese pudo haber sido el caso de Leticia Rodríguez, de 40 años, quien fue asesinada de varios disparos dentro de un bar en San Martín de Nicoya, la tarde del 20 de diciembre. La mujer, quien en apariencia se dedicaba a préstamos informales, ostentaba bienes valorados en ¢116,8 millones.

De acuerdo con videos e información recibida por las autoridades judiciales, Michael Soto, director interino del OIJ, indicó que Rodríguez y su pareja, quien resultó herida en el ataque, llevaban un estilo de vida “significativo” y no se descarta que Rodríguez se dedicara a los préstamos bajo la modalidad conocida como gota a gota, un sistema informal de crédito que se caracteriza por cobros violentos y extorsivos.

“Las que tienen posiciones de liderazgo, que también las hay, tienen una condición un poco distinta, que también se vincula con las características propias de las mujeres en posiciones de liderazgo en otros aspectos de la vida”, detalló Merino.

“Por ejemplo, una gran capacidad de tomar decisiones, de dar instrucciones, capacidad de negociación y capacidades vinculadas con esa forma en que las mujeres día a día tienen que lidiar con un conjunto de elementos, como la familia, la casa y el trabajo”, añadió el investigador.

Femicidios: la otra cara de la vulnerabilidad

La cifra de 36 femicidios en el año anterior también es motivo de alarma para la sociedad costarricense. Y lo mismo el incremento de homicidios por violencia doméstica, que pasaron de 33 casos en el 2024 a 50 en el 2025, donde también se incluyen asesinatos de hombres a manos de familiares.

El 2025 fue el tercer año consecutivo en el que los femicidios dejaron más de 30 víctimas, entre las que se incluye incluso una niña de 4 años que murió asfixiada junto a su madre, Cindy Murillo Bonilla, de 39 años, dentro de un apartamento en San Rafael de Alajuela. En apariencia, una fuga de gas licuado de petróleo (LP) les causó la muerte.

Sus cuerpos fueron hallados el 3 de noviembre y el principal sospechoso de asesinarlas es un hombre de apellidos Chavarría Monge, quien, según las autoridades, era la pareja sentimental de Cindy.

Para la socióloga Montserrat Sagot, el incremento de la violencia en el ámbito doméstico es también un reflejo de una sociedad más violenta en general.

“Podría ser que al haber más hombres involucrados con el crimen organizado, tengan mayor disponibilidad de armas y han pasado a una socialización de la violencia que no solo tiene efectos en el mundo público, ante enemigos, sino que también va a tener un impacto en sus propios hogares”, manifestó.

Por su parte, la socióloga Isabel Gamboa destacó que una parte de los hombres se han sentido acorralados por la tendencia de más mujeres de denunciar actos de violencia y abuso, cuando tradicionalmente se veían obligadas a ocultar esas experiencias.