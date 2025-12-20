Mujeres fueron atacadas a balazos en Nicoya: una falleció otra está herida en el hospital

El OIJ se encuentra investigando las causas que mediaron en el ataque a las dos mujeres en Nicoya.

Dos mujeres fueron atacadas la tarde de este viernes en un bar en el barrio San Martín en Nicoya. Una falleció en el lugar, la otra permanece delicada en el Hospital La Anexión.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ambas estaban en el lugar cuando, aproximadamente a las 3:45 p. m., ingresaron dos hombres encapuchados con un arma de fuego y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones. Inmediatamente huyeron del lugar.

La fallecida, de apellido Rodríguez y de 40 años, presentaba varias heridas en el tórax.

La otra mujer, de apellido Álvarez y de 28 años, fue herida dos veces en el tórax y dos en la pierna derecha.

Los agentes judiciales se presentaron al bar, hicieron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la morgue. Además, recolectaron 12 indicios balísticos.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos.