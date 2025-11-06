Madre e hija de 4 años asesinadas por asfixia en Alajuela fueron víctimas de femicidio, según el Poder Judicial.

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial calificó como femicidios las muertes de Cindy Murillo Bonilla, de 39 años, y su hija, una niña de apenas cuatro años.

Un hombre de apellidos Chavarría Monge es el principal sospechoso de asesinarlas por asfixia. Sus cuerpos fueron ubicados el pasado 3 de noviembre dentro de un apartamento en San Rafael de Alajuela.

Los hechos ocurrieron durante la noche en calle La Esperanza, donde el Cuerpo de Bomberos atendió un llamado por supuesta fuga de gas licuado petróleo (LPG). Sin embargo, en la escena encontraron fallecidas a las mujeres y al hombre con lesiones autoinfligidas.

Ahora, el Poder Judicial incluyó ambos casos en su más reciente informe sobre femicidios del 2025. En total, 32 mujeres han sido asesinadas bajo esta figura en lo que va del año.

La niña es la víctima más joven registrada por las autoridades judiciales.

Víctimas

El jefe del OIJ de Alajuela, Esteban Obando, explicó que los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense para precisar con exactitud como fallecieron las mujeres. Por ahora, se manejan dos hipótesis: que hayan sido asfixiadas mecánicamente, o que Chavarría Fernández hubiese liberado gas licuado petróleo (LPG) para ahogar a su pareja y a la niña.

Cindy Murillo Bonilla y su hija de 4 años fueron asesinadas este domingo en su propia casa. La Policía sospecha que el responsable es la pareja sentimental de la mujer. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)

De las víctimas se conoce poco, pues algunos vecinos, quienes pidieron mantener en reserva sus identidades, explicaron que la mujer y la pequeña tenían poco tiempo de vivir en la zona.

Únicamente refirieron que era frecuente verlas pasar en las mañanas cuando iban para el kinder: “Adiós muñequita, adiós abuelita”, recordó una de las vecinas, sobre el saludo que intercambiaban.

Cindy Murillo era madre de tres hijos: la niña que falleció con ella, y otros dos jóvenes de 18 y 16 años. Era oriunda de Guanacaste, pero registraba su domicilio electoral en Alajuela.