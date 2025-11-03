Confirman muerte de madre y su hija de 4 años por inhalación de gas en San Rafael de Alajuela

Una mujer de 40 años de edad y una niña de 4 años murieron la noche de este domingo en un apartamento localizado en calle La Esperanza, 500 metros al sur de la Escuela Enrique Pinto, en San Rafael de Alajuela.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atribuyó el hecho a un escape de gas licuado de petróleo (LP) en el marco de una emergencia reportada a las 7:05 p.m. por lo cual despacharon una unidad desde la estación de Belén tras recibir el reporte.

Información posterior de Cruz Roja Costarricense confirmó que la muerte de la mujer y su hija tuvo relación con un escape de un cilindro de gas.

En la escena, agregó Cruz Roja, se localizó también a un hombre de 40 y 45 años, quien presentaba signos vitales leves y fue llevado con condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela, pues presentaba cortaduras profundas en sus brazos y muñecas.

No obstante los esfuerzos de los cruzrojistas, el hombre falleció a su ingreso al centro hospitalario.

Según versiones iniciales, preliminarmente se maneja la hipótesis de que la niña y su mamá murieron por inhalación de gas LP, cuyo escape dentro del inmueble habría sido provocado.

Esa versión preliminar la manejan las autoridades debido al tipo de lesiones al parecer autoinfligidas que presentaba el individuo, quien sí fue descubierto con vida.

Cruz Roja Costarricense indicó que cuatro ambulancias se desplazaron al sitio para colaborar con la atención de la emergencia.

Las autoridades mantienen el área acordonada mientras se realizan las diligencias para determinar las causas exactas del incidente y confirmar las identidades de las víctimas.