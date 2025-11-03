Sucesos

Indagan a hombre por muerte de su pareja e hija con posible uso de gas en Alajuela

Hechos ocurrieron este domingo en San Rafael de Alajuela

Por Christian Montero
Un hombre de apellidos Chavarría Monge habría asesinado a su pareja sentimental y su propia hija de 4 años, hecho ocurrido el domingo 2 de noviembre en unos apartamentos en calle la Esperanza San Rafael de Alajuela.
(Christian Montero/Foto: La Nación)







