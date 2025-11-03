Indagan a hombre por muerte de su pareja e hija con posible uso de gas en Alajuela

Un hombre de apellidos Chavarría Monge habría asesinado a su pareja sentimental y su propia hija de 4 años, hecho ocurrido el domingo 2 de noviembre en unos apartamentos en calle la Esperanza San Rafael de Alajuela.

Un hombre de apellidos Chavarría Monge se mantiene en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, como sospechoso de asesinar a su pareja sentimental, Cindy Murillo Bonilla, de 39 años y a su propia hija, una menor de apenas cuatro años, cuyos cuerpos fueron ubicados este domingo dentro de un apartamento en San Rafael de Alajuela.

Los hechos ocurrieron en calle la Esperanza, donde el Cuerpo de Bomberos atendió un llamado por supuesta fuga de gas licuado petróleo (LPG). Sin embargo, en la escena encontraron fallecidas a las mujeres y al hombre con lesiones autoinfligidas.

La vivienda se ubica 500 metros hacia el sur de la Escuela Enrique Pinto Fernández, en cuyo kínder estudiaba la menor fallecida. Este lunes en el centro educativo colocaron un lazo negro en señal de luto por la trágica muerte de la niña.

La Nación visitó este lunes por la mañana el lugar donde murieron las víctimas en donde estaban familiares del sospechoso, de 41 años, quienes declinaron referirse al tema, mientras que en el centro educativo se nos informó que la directora estaba fuera de la institución.

El imputado será indagado en las próximas horas por los dos homicidios, “estamos a la espera del reporte de patología forense”, explicó una fuente judicial relacionada con el caso.

LEA MÁS: OIJ vincula a hombre herido en San Rafael de Alajuela con la muerte de madre e hija de 4 años

El jefe del OIJ de Alajuela, Esteban Obando, explicó que los cuerpos fueron trasladados a Medicatura Forense para que luego de practicar las autopsias se determine la causa de ambas muertes ya que una posibilidad es que hayan sido asfixiadas mecánicamente. Otra hipótesis es que Chavarría Fernández habría liberado gas LP con el que ahogó a su pareja y a la niña, que no era su hija biológica.

Un hermano del sospechoso fue quien encontró los cuerpos de madre e hija dentro de un cuarto del apartamento donde residían, el hombre estaba en el inmueble y fue llevado al Hospital San Rafael de Alajuela donde lo estabilizaron y luego quedó a la orden de las autoridades judiciales.

De las víctimas se conoce poco, pues algunos vecinos, quienes pidieron mantener en reserva sus identidades, explicaron que la mujer y la pequeña tenían poco tiempo de vivir en el lugar. Únicamente refirieron que era frecuente verlas pasar en las mañanas cuando iban para el kinder: “Adiós muñequita, adiós abuelita”, recordó una de las vecinas, sobre el saludo que intercambiaban.