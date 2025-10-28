Sucesos

Femicidio de Perla Lagos: Costa Rica solicita a Panamá extradición de sospechoso

Hombre de apellidos Gutiérrez Acuña, expareja de Perla Lagos, fue detenido en Panamá con colaboración de Interpol

Por Yeryis Salas
perla
Perla Lagos, de 35 años, fue encontrada sin vida el domingo. (Redes sociales/Redes sociales)







Yeryis Salas

