Femicidio de Perla Lagos: Costa Rica solicita a Panamá extradición de sospechoso

La justicia de Costa Rica ya inició el trámite de extradición con Panamá para traer al país al hombre de apellidos Gutiérrez Acuña, principal sospechoso de asesinar el domingo a su expareja Perla Lagos Oporto, en unas cabinas en Guaycará de Golfito.

El Ministerio Público confirmó este martes que el Juzgado Penal de Golfito emitió la solicitud de extradición, y se está a la espera de lo que resuelvan las autoridades de Panamá.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó el lunes que Gutiérrez, de nacionalidad panameña, fue detenido en ese país con colaboración de la Interpol.

Según familiares, Lagos habría discutido con su exnovio en varias ocasiones. Al parecer, el hombre era agresivo y llevaba tres meses alquilando la cabina donde testigos vieron ingresar a la mujer de 35 años, el sábado a las 4 p. m.

Posteriormente, Lagos fue encontrada por los policías con uno de sus pómulos hundido y hematomas en los brazos. También se detectaron rastros de sangre en el colchón y el suelo de la habitación.

La víctima dejó una bebé de ocho meses, que fue reubicada con su abuela materna, según detalló este martes el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).