Hija de víctima de femicidio fue reubicada con su abuela materna

La hija de Perla Lagos Oporto, mujer asesinada el pasado domingo en unas cabinas en Guaycará de Golfito, fue reubicada con su abuela materna, dio a conocer este martes el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La bebé de ocho meses era la hija única de Lagos, nacida en Nicaragua y naturalizada costarricense.

El caso fue atendido por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata del PANI de Brunca, el cual verificó la ubicación y protección de la niña. Asimismo, la refirió a la oficina local de Golfito para la atención psicosocial y legal.

Este lunes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó que en Panamá, con colaboración de Interpol, fue detenido el principal sospechoso del femicidio, un hombre de apellido Gutiérrez y de nacionalidad panameña.

Este hombre, al parecer, era agresivo y alquilaba desde hacía tres meses la cabina donde fue hallada sin vida Lagos Oporta. De acuerdo con la Policía Judicial, ambos habrían discutido poco antes de que Perla falleciera.

Según fuentes policiales, los trabajadores de las cabinas afirmaron que Lagos ingresó a las a las 4 p. m. del sábado, y casi una hora después se vio a Gutiérrez salir solo.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la mujer en el baño de una de las habitaciones, con uno de sus pómulos hundido y hematomas en los brazos. Además, se ubicaron rastros de sangre en el colchón y en el suelo, hacia la salida de la habitación.