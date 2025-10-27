Mujer es hallada sin vida y con signos de violencia en Río Claro

Una mujer de apellidos Lagos Oporta, quien llevaba dos días desaparecida, fue hallada sin vida este domingo dentro de unas cabinas en Río Claro, con signos de violencia y rastros de sangre.

Las autoridades investigan si se trata de un femicidio. Un compañero de trabajo y allegado de la mujer llevaba dos días sin saber de ella y sus familiares aseguran que ella habría discutido con su expareja, un sujeto de apellidos Gutiérrez Acuña, en varias ocasiones.

Gutiérrez, supuestamente, era agresivo y alquilaba desde hacía tres meses la cabina donde fue hallada sin vida Lagos Oporta. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la mujer, quien sería de nacionalidad nicaragüense, en el baño de una de las habitaciones.

Según fuentes policiales, los trabajadores del sitio afirmaron que Lagos ingresó a las cabinas a las 4 p. m. del sábado, y aproximadamente una hora después se vio al hombre salir del establecimiento, pero ella no lo acompañó.

Las autoridades confirmaron a este medio que no existían denuncias previas por violencia doméstica, y el sospechoso del crimen permanece prófugo.