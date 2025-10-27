Sucesos

Detenido sospechoso de asesinar a su expareja en Golfito

El OIJ confirmó la detención del sospechoso de asesinar a su expareja, Perla Lagos Oporta, quien apareció con signos de asfixia en unas cabinas en Río Claro, Golfito.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Perla Lagos fue hallada sin vida dentro de unas cabinas en Golfito.
Perla Lagos fue hallada sin vida dentro de unas cabinas en Golfito. (Perla Lagos/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FemicidioPerla LagosGolfitoRío Claro
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.