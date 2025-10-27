Detenido sospechoso de asesinar a su expareja en Golfito

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención del sospechoso se asesinar a su expareja, Perla Lagos Oporta, de 35 años, quien apareció sin vida y con signos de asfixia en unas cabinas en Río Claro, Golfito, la noche del domingo.

“Tras varias diligencias realizadas por la oficina de Interpol y con la colaboración de las autoridades panameñas, se logró detener en aquel país al supuesto sospechoso de cometer este delito”, informó la Policía Judicial.

Por el momento, las autoridades realizan las coordinaciones para traer al hombre, identificado con el apellido Gutiérrez y de nacionalidad panameña, de regreso a Costa Rica.

LEA MÁS: Femicidios: Costa Rica mantiene este año las cifras de un infausto récord

Perla nació en Nicaragua, naturalizada costarricense y mamá de una bebé de ocho meses. En apariencia, trabajaba en un callcenter y fue un compañero de trabajo quien alertó a las autoridades de que algo pasaba con la mujer, ya que llevaba dos días sin saber de ella.

Gutiérrez, supuestamente, era agresivo y alquilaba desde hacía tres meses la cabina donde fue hallada sin vida Lagos Oporta. De acuerdo con la Policía Judicial, ambos habrían discutido poco antes de que Perla falleciera.

Según fuentes policiales, los trabajadores del sitio afirmaron que Lagos ingresó a las cabinas a las 4 p. m. del sábado, y aproximadamente una hora después se vio al hombre salir del establecimiento, pero ella no lo acompañó.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la mujer en el baño de una de las habitaciones.

Perla tenía uno de sus pómulos hundido y hematomas en los brazos. Además, se ubicaron rastros de sangre en el colchón y en el suelo, hacia la salida de la habitación.

Las autoridades confirmaron a este medio que no existían denuncias previas por violencia doméstica.

Hasta el 15 de octubre de 2025, el Observatorio de Violencia de Género contra Mujeres del Poder Judicial registró 29 femicidios. Con el homicidio de Lagos Oporta, la cifra ascendería a 30.