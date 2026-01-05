Editorial

Editorial: Cuando la red de cuido infantil falla, el país pierde

Cuanto más robusta y accesible es la red de cuido, mayor es la participación femenina en el empleo formal. No es un ‘problema de mujeres’, sino nacional, por sus fuertes consecuencias sociales y económicas

Por La Nación
Tomas de San José Centro
La tasa de participación laboral de las mujeres es del 46%, frente al 70% de los hombres, y luego de la maternidad cae dos puntos adicionales. Foto: (Alonso Tenorio)







