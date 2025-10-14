Economía

Empleo femenino en Costa Rica cae: más mujeres fuera del mercado laboral

El empleo femenino en Costa Rica sufre revés. Conozca la cifra de mujeres que salieron del mercado laboral y sus principales razones.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
10/01/2024 San José. Recorrido por el bulevar de la Avenida Central decenas de personas visitaron las tiendas para adquirir los útiles, cuadernos y lápices básicamente, y los uniformes para sus hijos y nietos para la entrada a clases el mes entrante. En esta ocasión los estudiantes regresarán a las aulas 8 de febrero, día en que inicie oficialmente el curso lectivo 2024.
La población femenina con empleo se redujo en el trimestre móvil finalizado en agosto. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INECmercado laboralmujeres
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.