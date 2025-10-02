Empleo en Costa Rica: Dos actividades clave perdieron trabajadores en el trimestre finalizado en agosto

El sector comercial es el principal empleador de Costa Rica y, en el trimestre móvil finalizado en agosto, tuvo una caída en la cantidad de ocupados.

La población ocupada en Costa Rica se ubicó en 2.163.674 personas en el trimestre móvil que finalizó en agosto, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 2 de octubre.

El resultado implicó una reducción de 80.762 trabajadores ocupados respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 2.244.436. La reducción fue estadísticamente significativa de 55.000 mujeres, con respecto al mismo trimestre del año 2024, informó el INEC.

Dos sectores clave para la economía de Costa Rica fueron los que sufrieron el golpe de la pérdida de empleo. Comercio y hoteles y restaurantes, ambas ligadas al sector turismo, fueron las que perdieron trabajadores.

La encuesta muestra que el sector comercial, entre el trimestre móvil de junio y agosto, 347.051 personas laboraban en esta actividad, lo cual implicó una baja de 67.000 respecto al mismo periodo del 2024.

En el segmento vinculado a la actividad turística, hasta agosto pasado había 126.937 trabajadores, es decir, una disminución de 27.000 personas ocupadas menos.

Por sexo, del total de hombres ocupados, 223.000 participaron en actividades de comercio y reparación; 167.000 en agricultura, ganadería y pesca y 162.000 a la industria manufacturera.

Para la rama de actividad de hoteles y restaurantes se presentó una disminución interanual estadísticamente significativa de 15.000 hombres ocupados, según el INEC.

LEA MÁS: Solo en esta ocupación las mujeres tienen un salario promedio más alto que los hombres

En el caso de las mujeres ocupadas, 169.000 trabajaron en el sector de la enseñanza y salud, mientras 124.000 laboraron en comercio y reparación y 109.000 en actividades de hogares como empleadores.

Para las ramas de comercio y reparación y la industria manufacturera se presentaron disminuciones interanuales estadísticamente relevantes, de 36.000 mil y 21.000 mujeres ocupadas, respectivamente.

El estudio precisa que, del total de personas ocupadas, cerca de 1,62 millones son asalariadas, lo cual representó el 74,8% de la población ocupada nacional. Mientras que se identificaron 530.000 personas trabajando como independientes, lo que correspondió al 24,5%.

La tasa de desempleo fue 6% en el trimestre finalizado en agosto. Este indicador no presentó variación significativa, según el INEC.