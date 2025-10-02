Economía

Empleo en Costa Rica: Dos actividades clave perdieron trabajadores en el trimestre finalizado en agosto

La población ocupada en Costa Rica se redujo en el trimestre móvil que finalizó en agosto, según la Encuesta Continua de Empleo del INEC.

Por Óscar Rodríguez
La población ocupada en Costa Rica se ubicó en 2.163.674 personas en el trimestre móvil que finalizó en agosto, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 2 de octubre.
El sector comercial es el principal empleador de Costa Rica y, en el trimestre móvil finalizado en agosto, tuvo una caída en la cantidad de ocupados. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







