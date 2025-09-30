Economía

Solo en un grupo ocupacional las mujeres ganan, en promedio, más que los hombres: vea cuál es

Descubra en qué grupo ocupacional de Costa Rica las mujeres superan los ingresos mensuales de los hombres y las razones detrás.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
En el grupo de alta calificación, las mujeres tienen un ingreso promedio mayor al de los hombres, según el INEC. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ingresos mensualesInstituto Nacional de Estadística y CensosINECBrecha salarial
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.