¿Cómo está Costa Rica hoy? Estos 13 datos del Informe Estado de la Nación 2025 nos retratan sin filtros

El nuevo Informe Estado de la Nación 2025 analiza los principales desafíos y avances del país en materia social, económica, ambiental y política.

Imagine una fotografía de Costa Rica. Pero no una de sus playas, montañas o ciudades, sino una de sus ámbitos sociales, económicos, políticos y ambientales.

¿Difícil de imaginar, verdad? Son muchos indicadores, datos y tendencias que muestran cuál el estado del país.

Sin embargo, este jueves 13 de noviembre se publicó el Informe Estado de la Nación 2025, del Programa Estado de la Nación (PEN), y presentamos un resumen de 13 hallazgos clave para que pueda imaginar la foto completa de la sociedad costarricense.

1. Las mujeres con más hijos encuentran menos trabajo

-La maternidad es un factor central de desigualdad laboral: entre más hijos tienen las mujeres, menores son sus posibilidades de conseguir y mantener un empleo, incluso entre aquellas con educación universitaria.

-La maternidad empuja a muchas mujeres hacia empleos precarios o mal remunerados. El 47% de las madres trabaja en la informalidad, casi el doble que las mujeres sin hijos (27,4%) y más que los hombres (42%).

El Informe Estado de la Nación 2025 indica que en Costa Rica, siete de cada diez mujeres en edad laboral son madres, pero muchas enfrentan barreras para conseguir empleo y se ven forzadas a trabajos informales. (Informe Estado de la Nación/Cortesía)

2. Reducción de la pobreza en 2024 no se debe al aumento de trabajo o inversión social

-El informe señala que, aunque la pobreza por ingresos bajó del 21,8% al 18% entre 2023 y 2024 —equivalente a 63.000 hogares menos en esa condición—, esta mejora no se debe a la expansión del trabajo formal o de la política social, sino a ajustes temporales en los ingresos y a la disminución en el tamaño de los hogares.

-Más del 60% de la reducción proviene de causas temporales; la mayoría de hogares salió de la pobreza gracias a ingresos informales o ayudas familiares, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de esta mejora.

La reducción de la pobreza en 2024 se debió a factores coyunturales, no a un crecimiento económico sostenido, según el Informe Estado de la Nación 2025. (Informe Estado de la Nación 2025/Cortesía)

3. Inversión social para el desarrollo humano disminuye

-El peso de la inversión social pública dentro del gasto público cayó del 78,8% en 2010 al 68,1% en 2024, reflejando una pérdida sostenida de prioridad en educación, salud y desarrollo humano.

-El gasto social se concentra cada vez más en programas no universales, y menos en la atención a la niñez y la adolescencia, etapas clave para desarrollar las capacidades que sostienen la movilidad social.

Cada vez menos recursos se destinan a educación y salud: el peso de la inversión social en el gasto público cayó mientras las pensiones ganan protagonismo, de acuerdo con el Informe Estado de la Nación 2025. (Informe Estado de la Nación 2025/Cortesía)

4. Costa Rica sin financiamiento para un envejecimiento digno

-Costa Rica atraviesa un envejecimiento acelerado: para 2050, las personas mayores de 80 años se cuadruplicarán y las mayores de 65 años representarán una cuarta parte de la población (25%).

-No obstante, el país carece de financiamiento y de un entorno político que garantice la ejecución de políticas públicas para asegurar alternativas de cuido para los adultos mayores; las iniciativas del IMAS y algunas municipalidades son insuficientes ante la creciente demanda de atención.

5.Economía tica: sectores pujantes vs. rezagados

-La economía costarricense crece a buen ritmo en América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero de forma poco inclusiva: avanzan las zonas francas y servicios financieros, mientras agricultura, construcción y turismo se rezagan.

-Costa Rica depende fuertemente de Estados Unidos. En 2024, el 80% de la inversión extranjera directa provino de empresas estadounidenses y el 47% de las exportaciones tuvo como destino ese país. Esta concentración aumenta la vulnerabilidad del país ante cambios en la política comercial estadounidense.

6.El colón se fortalece y la inflación baja, pero los hogares no lo sienten en el bolsillo

-Pese a que la inflación bajó y la apreciación del colón se fortalece, esa estabilidad apenas empieza a reflejarse en el poder adquisitivo de los hogares, que siguen sin experimentar un crecimiento inclusivo y sostenido.

-La recuperación salarial tras la pandemia ha sido desigual: los ingresos de los grupos medios y altos mejoraron rápido, mientras los de menores recursos se estancaron o cayeron, lo que profundiza la inequidad.

7.Infraestructura vial y seguridad ciudadana en situación crítica

-Hay una escasa inversión en infraestructura de transporte, reflejando un deterioro sostenido en la red vial nacional. Además, los principales proyectos de infraestructura enfrentan atrasos y sobrecostos severos.

-El país enfrenta una epidemia de homicidios, concentrada en los cantones costeros, donde se genera el 62% de la producción nacional, lo cual impacta directamente en la economía de esas zonas, provocando una caída en la actividad industrial y comercial.

8. Deterioro ambiental y creciente presión sobre los recursos naturales

-Las decisiones gubernamentales recientes han debilitado la gestión ambiental, concentrando poder político y reduciendo el espacio para el criterios los técnicos.

-El presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) cayó 40% entre 2020 y 2024, mientras el territorio bajo protección aumentó más de 500%, lo que limita la capacidad de conservación.

-Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus recursos naturales: el consumo energético sigue al alza, sin transición a fuentes limpias, y el agua presenta contaminación y déficit en su gestión.

9. Conflictos territoriales y presión inmobiliaria en zonas costeras

-En el Refugio Gandoca-Manzanillo se superponen derechos de propiedad privada y conservación ambiental, lo que dificulta la aplicación de regulaciones.

-Una gran parte del bosque y humedales del refugio se ubica en terrenos privados, generando disputas por uso del suelo y presión por expansión turística e inmobiliaria.

-El turismo residencial sin planificación transforma las zonas costeras del Pacífico Norte, especialmente Nosara y Cóbano, con tensiones ambientales y sociales crecientes.

El Informe Estado de la Nación 2025 revela que el auge de construcciones en zonas como Nosara y Cóbano avanza más rápido que la regulación, generando conflictos ambientales y sociales en las comunidades costeras. (Informe Estado de la Nación 2025/Cortesía)

10. Sistema político pierde capacidad de gestión y acuerdos

-El sistema político pierde capacidad para implementar políticas públicas y construir consensos, con un Poder Ejecutivo debilitado en su relación con la Asamblea Legislativa.

-El Informe señala que la judicialización de los conflictos sustituye el diálogo social: entre 2024 y 2025 se presentaron 7.027 recursos de amparo contra el Ejecutivo, casi cuatro veces más que en 2021, mientras los espacios de diálogo se reducen.

11. Confrontación entre Poderes alcanza niveles críticos

-La confrontación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial llegó en 2024–2025 a su punto más crítico en décadas, impulsada por una estrategia de descalificación desde el Ejecutivo.

-Entre 2022 y 2025 el presidente Rodrigo Chaves realizó 168 conferencias de prensa, usadas como espacios de confrontación política con otros poderes, órganos de control y medios.

-El Estado de la Nación identifica un “control político invertido”, donde el Ejecutivo fiscaliza y acusa a otros poderes, rompiendo la tradición de rendición de cuentas.

El Informe Estado de la Nación 2025 señaló que, las críticas del presidente Rodrigo Chaves hacia otros Poderes del Estado generaron una ola de respuestas: el Congreso reselló leyes vetadas y las instituciones reforzaron sus contrapesos. (Informe Estado de la Nación 2025/Cortesía)

12. Proyecto político del oficialismo

-La administración Chaves-Robles impulsa un proyecto político inusual, centrado en construir un movimiento personalista con aspiraciones de continuidad.

-Se identifica una estrategia en tres frentes: marca (“Ley Jaguar”), partido (Pueblo Soberano) y territorio (alcaldías tránsfugas) para consolidar apoyo político sin estructura partidaria tradicional.

El Informe Estado de la Nación 2025 analizó la estrategia del oficialismo para consolidar un movimiento político propio, basada en la creación de marca, partido y apoyo territorial, tras la salida de jerarcas del gabinete. (Informe Estado de la Nación 2025/Cortesía)

13. Influencia de Estados Unidos en decisiones estratégicas del país

-El informe señala sobre un aumento de la influencia estadounidense en temas de seguridad, telecomunicaciones y migración, lo que condiciona decisiones de política pública en Costa Rica.

-La intervención estadounidense pasó de lo técnico a lo geopolítico, con presiones diplomáticas y cancelación de visas a figuras políticas y judiciales, lo que plantea riesgos para la autonomía nacional.