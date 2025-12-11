Economía

Madres enfrentan mayor desventaja laboral que hombres y mujeres sin hijos en Costa Rica

Informe del Programa Estado de la Nación expone cómo la maternidad reduce la participación laboral, la calidad del empleo y el logro educativo de las mujeres en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
El último informe del Programa Estado de la Nación expone cómo la maternidad reduce la participación laboral, la calidad del empleo y el logro educativo de las mujeres en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Programa Estado Nación 2025PEN 2025Mercado laboralMujeres empleo
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.