‘Él tiene un cuchillo’, él tiene un cuchillo’: los gritos que despertaron a una familia antes de femicidio en San Carlos

Testigo relató los gritos, la escena y desesperación por salvar a Adriana Abarca, de 24 años, y a su hija de 5 años, quien presenció su muerte

Por Juan Fernando Lara Salas y Édgar Chinchilla
Personal forense del OIJ realizó el levantamiento del cuerpo de Adriana Abarca dentro de la vivienda donde ocurrió el ataque, en calle Rodríguez de Barrio Lourdes, en Ciudad Quesada.
Personal forense del OIJ realizó el levantamiento del cuerpo de Adriana Abarca dentro de la vivienda donde ocurrió el ataque, en calle Rodríguez de Barrio Lourdes, en Ciudad Quesada. (Édgar Chinchilla/Cortesía)







Adriana Abarca GonzálezFemicidioFemicidio en San Carlos
