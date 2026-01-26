Sucesos

Femicidio en Osa: ¿Qué pasará con los hijos de la mujer asesinada?

La mujer, de 30 años, fue asesinada el domingo dentro de su vivienda en Osa

Por Natalia Vargas
La víctima, identificada como Xinia Hidalgo Quirós, de 30 años, era madre de dos niños de 13 y 9 años. (Juan R. Costa)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

