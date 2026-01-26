Femicidio en Osa: ¿Qué pasará con los hijos de la mujer asesinada?

La víctima, identificada como Xinia Hidalgo Quirós, de 30 años, era madre de dos niños de 13 y 9 años.

La mañana del domingo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron la muerte violenta de una mujer identificada como Xinia Lissette Hidalgo Quirós, de 30 años, en Osa, Puntarenas, en la zona sur del país.

La víctima era madre de una adolescente de 13 años y un niño de 9. De acuerdo con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata Brunca atendió el incidente y, tras la valoración del caso, los expertos reubicaron a los menores con una tía materna y corroboraron que la red de apoyo se extiende a su abuela materna, quien reside en Puntarenas.

Los hechos ocurrieron dentro de la vivienda de la mujer, situada en un sitio conocido como los Planes de Bahía Drake. Se presume que Hidalgo estaba dentro de la casa cuando un hombre de 39 años la abordó y le disparó en la cara. Producto de la herida, Hidalgo falleció en el lugar.

El homicida, por su parte, se quitó la vida luego de asesinar a la mujer.

A la llegada de las autoridades, ambos estaban fallecidos y se iniciaron las diligencias para poner el marcha la investigación del caso. Los cuerpos fueron llevados a la Morgue Judicial para su autopsia.

Segundo femicidio del año

Este es el segundo femicidio del año, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial.

El primero ocurrió el 11 de enero en una vivienda en Quebrada Ganado, en Tárcoles de Garabito, Puntarenas. La víctima fue identificada como Emilia Fallas, de 62 años, quien fue asesinada por su exyerno, un sujeto de apellido Moya.

El hombre disparó en varias ocasiones contra la mujer y, tras perpetrar el crimen, el atacante acabó con su propia vida, de acuerdo con la Policía Judicial.

El asesinato fue catalogado por el Observatorio como femicidio en “otros contextos” que, en la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, valora escenarios en los cuales no necesariamente existía un vínculo de pareja ente el homicida y la mujer víctima.

El 2025 pasó a la historia como el año más violento para las mujeres en Costa Rica. Así lo revelan las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, que muestran que 85 de las 873 víctimas de homicidios del año anterior fueron mujeres, un aumento de seis casos con respecto al 2024.

De esos 85 crímenes, el OIJ catalogó 34 como casos de violencia doméstica, mientras que el Observatorio registró 36 femicidios al 8 de diciembre.

Si siente peligro por su vida o conoce de alguien que está en riesgo, llame al 9-1-1 o acuda a la oficina del Organismo de Investigación Judicial más cercana. También puede llamar al OIJ: 800-8000-645, o a la línea telefónica del INAMU: 1125.