Aparente femicidio en zona sur, OIJ confirma muerte de una mujer

El OIJ de Osa atiende un posible caso de femicidio en Bahía Drake. Fotografía con fines de ilustración.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que atiende un caso de muerte violenta de una mujer en Osa, Puntarenas, en la zona sur del país.

Según la Policía Judicial, la alerta la recibieron a eso de las 10:30 a. m. de este domingo y en la información se reporta una agresión ocurrida en el sitio conocido como los Planes de Bahía Drake. La mujer falleció por heridas de arma de fuego.

Tanto las circunstancias en las que ocurrió el crimen, como la identidad de la víctima, se desconocen. No obstante, la hipótesis inicial es que podría tratarse de un femicidio, situación que está apenas empezando a investigarse.

El 2025 pasó a la historia como el año más violento para las mujeres en Costa Rica.

Así lo revelan las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que muestran que 85 de las 873 víctimas de homicidios del año anterior fueron mujeres, un aumento de seis casos con respecto al 2024, el segundo peor año.

De esos 85 crímenes, el OIJ catalogó 34 como casos de violencia doméstica, mientras que el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial registró 36 femicidios al 8 de diciembre.

El 2025 fue el tercer año consecutivo en el que los femicidios dejaron más de 30 víctimas, entre las que se incluye incluso una niña de 4 años que murió asfixiada junto a su madre, Cindy Murillo Bonilla, de 39 años, dentro de un apartamento en San Rafael de Alajuela.