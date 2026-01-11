Mujer de 62 años asesinada a balazos en Tárcoles

El OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos tras el ataque armado.

Una mujer de 62 años fue asesinada a balazos en la madrugada de este domingo 11 de enero en Quebrada Ganado, en Tárcoles de Garabito, Puntarenas.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente sucedió a las 4:17 a. m. Se presume que el atacante, un hombre de 46 años, llegó en un vehículo a la casa de la mujer, de apellido Fallas.

Luego, el hombre ingresó a la vivienda y, en apariencia, ocurrió un altercado entre ambos. El sujeto, de apellido Moya, disparó en varias ocasiones contra la mujer, provocándole la muerte, dijo el OIJ.

Tras perpetrar el crimen, el atacante habría tenido otro altercado con un hombre, al cual hirió. Sin embargo, las heridas no fueron de gravedad y se encuentra en condición estable.

Después de este segundo evento, se presume que el atacante terminó con su propia vida, de acuerdo con el OIJ.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento de los dos cuerpos, los cuales fueron remitidos a la morgue para la respectiva autopsia. El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ.