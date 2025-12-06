Editorial

Editorial: Un giro alarmante: homicidios pasan a ser la principal causa de muerte juvenil

Hasta hace dos años, la principal causa de muerte de jóvenes eran los accidentes de tránsito, pero todo cambió en 2023. Esta tragedia refleja años de abandono social y la creciente capacidad del narcotráfico para atrapar a una población que debería estar estudiando, trabajando y construyendo futuro

Por La Nación
Los homicidios y lesiones autoinfligidas ya se convirtieron en la principal causa de muerte entre personas de 13 a 35 años. (ALFONSO QUESADA)







