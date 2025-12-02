Sucesos

Alegre, divertida y siempre feliz: así recuerdan a enfermera víctima colateral de balacera en Limón

Zuriely Guevara había comprado su propio carro y ayudaba a su mamá a remodelar la casa

Por Natalia Vargas
Amanda Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, obstetra inocente asesinada en barrio Colina de Limón. Foto: Tomada de redes sociales
Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, fue asesinada en barrio Colina, Limón. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







Zuriely Guevara FajardoLimónVíctima colateralhomicidio
