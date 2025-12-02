‘Su legado dejará por siempre una huella’: Colegio de Enfermeras se pronuncia tras asesinato de funcionaria en Limón

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica se pronunció tras la muerte de Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, quien fue asesinada de al menos dos disparos la tarde del lunes en el cantón central de Limón.

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, confirmó a La Nación este martes que Zuriely, quien laboraba como enfermera en el Hospital de Limón, fue víctima colateral del ataque armado, el cual iba dirigido a un hombre que estaba en las cercanías.

“Su legado y obra dejarán por siempre una huella significativa y permanente en nuestra disciplina. En este difícil momento, acompañamos a su familia y seres queridos externándoles nuestro más sincero pésame, fortaleza y consuelo”, comunicó el Colegio.

Zuriely era hija única y, de acuerdo con la versión preliminar de la Policía Judicial, estaba junto a su madre —también enfermera— a eso de las 5 p. m. fuera de una casa cuando fue interceptada por dos gatilleros que viajaban a bordo de una motocicleta.

Se presume que los hombres dispararon contra personas que trabajaban en las cercanías, pero fue Zuriely quien falleció en el sitio.