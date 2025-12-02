Sucesos

‘Su legado dejará por siempre una huella’: Colegio de Enfermeras se pronuncia tras asesinato de funcionaria en Limón

Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, fue víctima colateral de un ataque armado la tarde del lunes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Zuriely Guevara fue asesinada en Limón
Zuriely Guevara fue asesinada en Limón la tarde del lunes. (cortesía/cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioLimónvíctima colateralZuriely Guevara
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.