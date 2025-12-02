Enfermera asesinada en Limón es víctima colateral, confirma OIJ

Zuriely Guevara una enfermera en el Hospital de Limón, fue asesinada a balazos la tarde del lunes en el cantón central de la provincia del Caribe.

Según confirmó a este medio el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, la mujer de 30 años, fue víctima colateral del ataque.

En apariencia, la mujer estaba junto a su madre fuera de una casa cuando recibió dos disparos a eso de las 5 p. m. Versiones preliminares apuntan a que los gatilleros iban tras un hombre que se encontraba en las cercanías.

La tarde del lunes, la escena quedó a cargo de la Fuerza Pública mientras agentes de la Policía Judicial realizaban el levantamiento del cuerpo.

El caso permanece en investigación para esclarecer la identidad de los sospechosos.