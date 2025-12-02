Sucesos

Mujer es asesinada a balazos en Limón

Este hecho violento habría ocurrido minutos antes de las 6:00 p. m. en el cantón central de Limón

EscucharEscuchar
Por Reiner Montero, corresponsal LN
Asesinato en Limón
La víctima recibió impactos de bala en la cabeza. (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsesinatoLimónCrímenes

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.