Mujer es asesinada a balazos en Limón

Una mujer, cuya identidad aún se desconoce, fue asesinada a balazos la tarde de este lunes 1.º de diciembre en el cantón central de Limón.

Este hecho violento habría ocurrido minutos antes de las 6:00 p. m. en la comunidad de Envaco. Versiones preliminares indican que, en apariencia, los gatilleros querían ejecutar un hombre que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, durante el tiroteo habrían impactado en la cabeza a una mujer que estaba frente a una vivienda. Se sospecha que la víctima no sería el objetivo de este ataque.

Las causas que motivaron el hecho violento no han sido esclarecidas por la autoridades. Al sitio acudió la Cruz Roja, quien declaró fallecida a la mujer. De momento, se desconoce si otras personas sufrieron lesiones durante el tiroteo.