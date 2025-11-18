Gatilleros asesinan mujer en corredor de casa, huyen y abandonan vehículo cerca de la ruta 32

Una mujer fue asesinada a balazos en una vivienda, en Guápiles de Pococí, Limón. Versiones preliminares indican que le habrían disparado hasta en 11 ocasiones.

Una mujer identificada preliminarmente como Vivian Jiménez murió la tarde de este lunes tras un tiroteo registrado a las 4:40 p. m. en La Emilia de Guápiles, Pococí.

Según el reporte preliminar, la víctima, de 47 años, fue localizada en el corredor de una vivienda con múltiples heridas de arma de fuego, incluido un impacto en la cabeza. En el sitio, la Cruz Roja también trasladó a otra mujer de apellido Fonseca, afectada por una crisis nerviosa y una herida en un brazo.

El vehículo en el que se habrían desplazado los sospechosos fue localizado más tarde por las autoridades cerca de la ruta 32, a unos 700 metros de la escena. Según la información preliminar, abandonaron el carro en ese punto y huyeron en otro vehículo.

Las causas del ataque aún no han sido determinadas. La escena quedó bajo resguardo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.