Gatilleros asesinan mujer en corredor de casa, huyen y abandonan vehículo cerca de la ruta 32

Sospechosos habrían abordado otro auto para continuar en fuga

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Una mujer es asesinada a balazos en una vivienda, en Guápiles de Limón.
Una mujer fue asesinada a balazos en una vivienda, en Guápiles de Pococí, Limón. Versiones preliminares indican que le habrían disparado hasta en 11 ocasiones. (Reiner Montero/Suministrada)







